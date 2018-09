Cidades Presídio de Anápolis sofre com falta de água desde a madrugada de quarta (26) Bombeiros estão levando água em caminhão para reabastecer caixa d’água do local

O novo presídio do município de Anápolis, Região Metropolitana de Goiânia, está sofrendo com falta de água desde a madrugada da última quarta-feira (26). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a bomba d'agua do poço artesiano que abastece o local está estragada e dois caminhões pipa já foram utilizados para abastecer a caixa d' água do local. Os Bombeiros foram aciona...