Cidades Preparem as cobertas: previsão é de fazer 10°C nesta madrugada em Goiânia Frente fria que vem do Sul do país surpreendeu os goianos nesta terça-feira (10) e deve permanecer nesta quarta

Ele não vai embora. Sim, estamos no inverno. Mas todo bom goiano sabe que quando o frio aparece por aqui ele não vem para ficar. No máximo nos faz tirar o moletom do armário e correr para uma pamonharia comer uma pamonha bem quentinha. Foi assim nesta terça-feira (10) quando uma frente fria surpreendeu quem acordou cedo em Goiás. Na capital, que amanheceu cinzenta e c...