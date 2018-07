Cidades Prejuízo ultrapassa R$ 200 mil, diz dono de joalheria assaltada dentro de shopping, em Goiânia Segundo Geovar Pereira, os suspeitos são três homens jovens

Proprietário da rede de joalherias Omega Dornier, Geovar Pereira, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia (CDL Goiânia), informou ao POPULAR que três homens jovens chegaram à loja do Goiânia Shopping e pediram as funcionárias para abrir a porta. Diante da demora, um deles bateu um martelo no vidro temperado, estraçalhando-o, fazendo um barulho muito alto. "...