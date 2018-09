Cidades Prejuízo estimado entre R$ 50 mil e R$ 80 mil em joalheria de Aparecida de Goiânia que foi roubada Estabelecimento fica no Aparecida Shopping. Criminosos agiram em cerca de 3 minutos

Uma joalheria que fica dentro do Aparecida Shopping, em Aparecida de Goiânia, foi assaltada nesta sexta-feira (21). De acordo com a Polícia Militar (PM), quatro homens fortemente armados participaram da ação. Eles quebraram a vitrine e levaram dezenas de produtos. Imagens do circuito de segurança do estabelecimento mostram que eles chegaram em um carro branco e um dos...