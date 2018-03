Prefeitura remove pit dog abandonado na Praça Tamandaré

A gerência de Fiscalização de Posturas e Atividades Econômicas da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) de Goiânia retirou na manhã de hoje (1º) uma estrutura na Praça Tamandaré onde funcionou durante anos um pit dog. O local estava abandonado há mais de três anos e vinha servindo como mocó - espaço onde dormem usuários de drogas e pessoas que vivem nas ruas. Embora identificado pela Seplanh, o proprietário não apareceu no local durante o desmonte da estrutura.



Um pequeno cachorro foi encontrado pela equipe dentro do pit dog. A fiscalização entrou em contato com o Centro de Zoonoses, mas o animal não pode ser entregue no órgão por não estar doente. Uma senhora se prontificou a adotá-lo.

O gerente de Fiscalização Aguinaldo Lima explicou que o órgão possui uma lista de 35 pit dogs que serão removidos nos próximos meses. De acordo com ele, são muitas as irregularidades, desde a ocupação irregular de logradouro público até abandono da estrutura. Antes de executar a remoção, a equipe da Seplanh faz um monitoramento prévio do local. "Esta é uma ação rotineira. Em caso de abandono não podemos demorar a retirar para evitar que a estrutura se transforme em ponto de usuários de drogas."

No local, um pouco acima da Rua 7, não poderá ser instalado um novo pit dog, segundo Aguinaldo Lima. Quando o ponto foi autorizado o proprietário obedeceu o antigo Código de Posturas do Município, mas com a atualização da lei, somente é permitida a instalação de outro quiosque a uma distância de 500 metros um do outro. A única exceção é em casos onde a prefeitura constrói projetos especiais de revitalização, como na Avenida e Praça Universitária.

A gerência de Fiscalização da Seplanh avisa que está de olho em proprietários de pit dogs que vêm ocupando áreas públicas além do autorizado, desfigurando o logradouro. Um dos grandes problemas, conforme Aguinaldo Lima, é o calçamento visando a colocação de mesas. "Isso não só desrespeita o Código de Posturas por ampliar o espaço autorizado, como contribui para a impermeabilização do solo".

A Prefeitura de Goiânia iniciou a remoção de pit dogs irregulares no dia primeiro de fevereiro deste ano. O primeiro quiosque a ser retirado foi o Mr. OX Burger, no Setor Marista. A ação gerou questionamentos porque, dos 731 estabelecimentos cadastrados na Prefeitura, apenas 56 estariam regularizados.

Com a polêmica, a gestão municipal suspendeu as retiradas. No dia 22 de fevereiro, o prefeito Iris Rezende (MDB) criou uma comissão para elaborar um projeto de lei que regulize a situação desses estabelecimentos, em Goiânia. De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), as dívidas de tributação do segmento somam cerca de R$ 3 milhões.