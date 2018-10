Cidades Prefeitura remove barracas de invasão na Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia A ocupação ao pé da Serra, que é Área de Preservação Ambiental (APA), ocorria desde as últimas semanas

As barracas improvidas na Serra das Areias foram removidas, na manhã desta terça-feira (16), pela prefeitura de Aparecida de Goiânia. Em nota, a prefeitura informou que a desocupação ocorreu de forma pacífica e tranquila e que no momento da ação não havia pessoas no local. A ocupação ao pé da Serra das Areias, que é Área de Preservação Ambiental (APA), ocorre desde a...