Cidades Prefeitura realiza operação em condomínio de luxo, em Goiânia Fiscais da Secretaria Municipal de Finanças estão no Condomínio Aldeia do Vale para checar indícios de divergência entre o Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Goiânia e o perfil dos imóveis, além de verificar a regularidade no pagamento do ISS da construção civil

Fiscais da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) estão neste momento realizando ação no Condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia. Os servidores municipais verificam indícios de divergências entre o Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Goiânia e o perfil dos imóveis do local. Ao todo, 286 áreas serão vistoriadas por 11 auditores de tributos neste condomínio. Outros c...