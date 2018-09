Cidades Prefeitura propõe acordo à Metrobus para manutenção de pista do Eixo Anhanguera Proposta divide responsabilidade sobre manutenção da via, mas empresa ainda não respondeu. Nesta terça-feira (25), Justiça desobrigou município do serviço

A Prefeitura de Goiânia espera pelo posicionamento da Metrobus sobre a proposta de acordo apresentada para resolver a situação do pavimento do Eixo Anhanguera. O município informou que se dispõe a assumir a mão de obra dos serviços se a empresa ficar responsável pela massa asfáltica. A Metrobus respondeu que estuda a melhor maneira para acabar com o impasse. O procurador ...