Cidades Prefeitura inicia poda de pés de jamelão na Capital As frutas são conhecidas por causar acidentes no período chuvoso; de acordo com a Companhia, as podas são preventivas

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) iniciou a poda preventiva dos jamelões das avenidas e ruas da capital. O objetivo da ação é evitar acidentes de trânsito, principalmente no período chuvoso, e outros problemas ocasionados pela liberação do óleo produzido pelas frutas dessas árvores. O primeiro local escolhido para a poda foi a Avenida Fued José Sebba, no Jardim Goiás, ...