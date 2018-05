Cidades Prefeitura do Rio implode antigo prédio do IBGE que era ocupado por 210 famílias Por segurança, cerca de 2.200 moradores do entorno foram orientados a deixar suas casas

A Prefeitura do Rio implodiu um antigo prédio do IBGE no início da manhã deste domingo, 13. O edifício de 13 andares na Mangueira, zona norte do Rio, era ocupado por 210 famílias e apresentava riscos estruturais. O local teve vigas e paredes retiradas pelos moradores e as ligações elétricas eram clandestinas. A água era coletada de canos da companhia estadual de abastecimento p...