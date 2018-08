Cidades Prefeitura disponibilizará 66 postos de vacinação contra pólio e sarampo em Goiânia; veja a lista Campanha se inicia na próxima segunda-feira (6) e segue por todo o mês de agosto

A Prefeitura de Goiânia divulgou nesta sexta-feira (3) a lista dos 66 postos de vacinação contra poliomielite e sarampo disponibilizados para pais e responsáveis levarem as crianças de um ano a menores de cinco anos (4 anos 11 meses e 29 dias) para se protegerem. A Campanha Nacional de Vacinação contra as doenças já erradicadas no País tem início na próxima segunda-feira (...