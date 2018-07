Cidades Prefeitura de Goiânia usa caminhões como rolos compressores em Operação Tapa Buracos Veículos são utilizados improvisadamente para a função de compactar a massa asfáltica

Na insuficiência de rolos compressores para atender todas as frentes de trabalho da Operação Tapa-Buraco, operários da Prefeitura de Goiânia improvisam, utilizando caminhões carregados de massa asfáltica no lugar do equipamento. Um vídeo registrado nesta quarta-feira (11) na Avenida T-10, no Setor Bueno, próximo ao parque Vaca Brava, mostra um caminhão indo e voltando...