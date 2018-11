Cidades Prefeitura de Goiânia revende túmulo de idoso e terá de indenizá-lo por dano Administração municipal foi condenada a pagar reparação financeira por danos morais no valor de R$ 10 mil. Semas afirma que avalia recorrer do caso

Com um neto assassinado durante uma tentativa de assalto em 2015, Divino Costa, de 76 anos, descobriu, da pior forma, que o terreno adquirido no Cemitério Parque, em Goiânia, na década de 1990, havia sido revendido a outra pessoa. O jovem, de 25 anos, seria enterrado junto com a mãe, mas ao organizar o sepultamento, o idoso que criou o neto como filho, descobriu que o...