Cidades Prefeitura de Goiânia realiza operação em condomínios horizontais Ao todo, 286 áreas serão vistoriadas por 11 auditores de tributos, a partir desta quarta-feira (22)

Os condomínios horizontais de Goiânia serão alvos de uma série de operações fiscais da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), que iniciam já na manhã desta quarta-feira (22). A operação vai checar indícios de divergência entre o Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Goiânia e o perfil dos imóveis, além de verificar a regularidade no pagamento do ISS da c...