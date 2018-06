Cidades Prefeitura de Goiânia prioriza uns parques, mas deixa outros abandonados Com foco da Amma em manter revitalizados cinco parques principais, demais ficam sem manutenção, degradados e população sofre com precariedade na hora de lazer

Nos finais das tardes, os moradores do Residencial Brisas da Mata, na Região Noroeste de Goiânia, encaram a falta de iluminação, a sujeira, estrutura precária e as falhas na pista para realizarem suas caminhadas diárias. Na última quarta-feira, o pai corria atrás da sua filha entre os galhos, o mato alto, a poeira e o cimento. Em uma volta nos 2,2 quilômetros ao redor do Par...