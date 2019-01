Vida Urbana Prefeitura de Goiânia multa empresas de transporte por aplicativo Uber e 99 ainda não realizaram cadastro no município, deixando de cumprir decreto municipal que regulamenta atuação dos motoristas na capital

As empresas de prestação de serviços de transporte particular por aplicativos, Uber do Brasil e 99 Tecnologia, foram autuadas na tarde desta quarta-feira (16), por auditores fiscais da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh) por não cumprirem o decreto municipal 2890/2017, que regulamenta a atuação dos motoristas e operadoras na capital. Elas n...