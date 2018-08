Cidades Prefeitura de Goiânia inicia implantação de salas modulares em escolas Novas 400 vagas na região do Residencial Nelson Mandela, Conjunto Vera Cruz II, serão criadas com estruturas móveis de 45 metros quadrados. Professores criticam projeto

Quatro salas modulares que atenderão 240 alunos da pré-escola e Ciclos I e II, sendo 120 no período matutino e 120 no período vespertino, foram inauguradas pelo prefeito Iris Rezende (MDB) na manhã desta sexta-feira (24). A estrutura, que possui 45 metros quadrados, foram instaladas na Escola Municipal Professora Antônia Maranhão do Amaral, no Jardim Vera Cruz I...