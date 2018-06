Cidades Prefeitura de Goiânia estabelece horário especial de trabalho em dias de jogos do Brasil A medida, conforme prevê o decreto, não se aplica aos órgãos e entidades públicas municipais que exijam plantão permanente

Foi assinado nesta terça-feira (12), pelo prefeito de Goiânia, Iris Rezende, decreto que estabelece no âmbito da administração municipal horário excepcional de trabalho nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol durante a Copa do Mundo deste ano. De acordo com o documento, que será publicado no Diário Oficial de hoje, nos dias que os jogos ocorrem pela m...