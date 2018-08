Cidades Prefeitura de Goiânia convoca 470 aprovados da Secretaria Municipal de Saúde; veja lista Selecionados têm até esta quarta-feira (22) para apresentar a documentação

Os 470 aprovados no processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia têm até esta quarta-feira (22) para apresentar a documentação, que comprova as informações fornecidas no ato da inscrição. Os selecionados que não cumprem o prazo serão desclassificados. Clique aqui e confira a lista dos selecionados. De acordo com a pasta, os documentos deverão ser e...