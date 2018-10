Cidades Prefeitura de Goiânia aguarda empréstimo para garantir contrapartida de obra do BRT Norte-Sul Administração municipal repassa mensalmente R$ 1 milhão para consórcio e R$ 200 mil para empresa que supervisiona serviços

A Prefeitura ainda tenta empréstimo junto a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 25 milhões, para garantir o pagamento da contrapartida para as obras do BRT Norte-Sul. O secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), Dolzonan da Cunha Mattos, espera que o acordo com a instituição financeira saia ainda este ano, apesar do período elei...