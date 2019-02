Vida Urbana Prefeitura de Brumadinho abre concurso para área de saúde Recursos para contratar 132 profissionais serão liberados pela Vale

A prefeitura de Brumadinho está com edital aberto para contratação de profissionais para as secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Social do município. São 132 vagas temporárias para médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e agentes de combate a endemias, além de pessoal administrativo e operacional. As inscrições v...