Cidades Prefeitura de Aparecida e sindicato afirmam que piso salarial de professores é pago conforme lei A confusão acontece porque o valor do piso salarial, conforme a lei federal 11.738, de 2007, é o salário pago a professores em início de carreira com carga de 40 horas semanais sem considerar nenhum benefício ou gratificação

Alguns professores da rede municipal de ensino de Aparecida de Goiânia contestaram o valor do piso salarial da categoria informado pela prefeitura para a reportagem publicada na edição de hoje do POPULAR. De acordo com eles, o valor pago referente ao piso é abaixo de R$ 2.965, dado repassado pelo Departamento de Modulação da Secretaria Municipal de Educação (SME) de A...