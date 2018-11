Cidades Prefeitura de Aparecida atribui atraso em obra de trincheira à chuva Trincheira na Avenida São Paulo estava prevista para ser entregue nesta semana, mas não ficou pronta nem há data para finalização dos trabalhos

Os transtornos causados pela obra da trincheira da Avenida São Paulo com a Rua Tapajós e Avenida Rudá, no Setor Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, devem durar pelo menos mais um mês. A previsão para a entrega da construção, quando a mesma foi iniciada em maio deste ano, era para o dia 20 de novembro, ou seja, nesta semana. No entanto, a prefeitura de Aparecida de...