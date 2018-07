Cidades Prefeitura altera projeto e faz demolição Cerca de R$ 500 mil já haviam sido empregados na construção. Obra deve ser finalizada em um ano

A retomada das obras do Centro Cultural Casa de Vidro, no cruzamento das avenidas Jamel Cecílio e E, no Jardim Goiás, está sendo marcada pelo trabalho de demolição. É que o projeto foi alterado e, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), a fundação precisa ser ajustada às mudanças. A Seinfra afirma ainda que o novo desenho foi fei...