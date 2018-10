Cidades Prefeito troca tiros com criminosos e sai ileso A assessoria de Herling informou que ele se colocou à disposição da polícia para colaborar com a investigação e que sua arma possui registro; prefeito não vinha recebendo ameaças

O prefeito Ailton César Herling (PSB) trocou tiros com criminosos que invadiram a casa do seu pai, na noite desta quinta-feira, 4, em Teodoro Sampaio, extremo oeste do Estado de São Paulo. Ele chegava de caminhonete de um evento político na companhia da primeira-dama, Maria Aparecida Carvalho Herling, por volta das 22h30, quando viu um homem se esgueirando nos fundos d...