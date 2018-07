O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), sancionou nesta sexta-feira (6) a Lei n° 9785 que obriga as empresas concessionárias de energia elétrica a tornar subterrâneo cabeamento de linhas de transmissão de energia elétrica superior a 69kV.

O projeto de lei tinha sido aprovado pela Câmara Municipal de Goiânia em 23 de março e aguardava o aval do Executivo

O prazo máximo para que não existam mais cabos aéreos em Goiânia é de 20 anos, mas as substituições devem ocorrer a uma proporção de no mínimo 5% do cabeamento a cada ano a contar da data da publicação da lei. No lugar dos postes e torres, devem ser plantadas árvores.

Com a sanção, os projetos de expansão da rede de fiação elétrica que ainda não tiverem sido implantados ou que estejam suspensos no momento deverão ter instalação subterrânea.

No caso de descumprimento da lei, a empresa terá que pagar multa diária de 200 Unidades de Valor Fiscal de Goiânia (UVFG). Em caso de não instalação de rede subterrânea em novos projetos, a multa será de 1% sobre o faturamento mensal médio da empresa no ano anterior e de 0,5% caso não cumpra a regra de realizar a substituição de no mínimo 5% ao ano.