Cidades Prefeito de Miracema é encontrado morto em estrada próxima à BR-153 Equipes da Polícia Militar e Civil foram até o local onde o corpo do prefeito foi encontrado

A Polícia Militar (PM) confirmou que o prefeito de Miracema do Tocantins, Moisés Costa da Silva (MDB), foi encontrado morto nesta quinta-feira (30). O corpo de Silva foi encontrado em uma estrada vicinal próxima à BR-153, entre os municípios de Miranorte e Rio dos Bois. A PM tomou conhecimento sobre a morte do prefeito e informou a Polícia Civil para início das in...