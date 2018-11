Cidades Prefeito de Mariana diz que não desistirá de ação no Reino Unido Desistência é condição para que municípios sejam ressarcidos por danos

A prefeitura de Mariana (MG) não vai desistir da ação que move na Justiça do Reino Unido em busca de uma indenização integral pelos danos sofridos em decorrência do rompimento da barragem da mineradora Samarco. A desistência do processo é uma exigência da Fundação Renova para que os municípios atingidos recebam R$ 53 milhões em ressarcimento aos gastos extraordinários e...