Vida Urbana Prefeito de Itaguaru é agredido por homem que protestava contra problemas na saúde municipal Eurípedes Potenciano da Silva (PSDB) teve ferimentos no rosto após levar vários socos do agressor

O prefeito de Itaguaru, Eurípedes Potenciano da Silva (PSDB), foi agredido por um homem, na manhã desta sexta-feira (28), que reclamava da falta de atendimento hospital no município, que fica a 110 quilômetros de Goiânia. Segundo informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), o agressor, não identificado, desferiu socos no rosto de Eurípedes e fugiu ...