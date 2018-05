Cidades Prefeito de Itaguaru é acusado de uso indevido de veículos doados ao município De acordo com denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, Eurípedes Potenciano da Silva teria cometido crime de uso indevido de bem público e, caso condenado, pode perder o cargo

O prefeito de Itaguaru, a 110km da capital, Eurípedes Potenciano da Silva, foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por uso indevido de veículos públicos. O chefe do Poder Executivo municipal utilizaria em benefício próprio máquinas de construção doadas à cidade pelo governo federal por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2). Caso seja condenado, o...