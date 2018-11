Cidades Prefeito de Davinópolis é assassinado após ser sequestrado em chácara no povoado de Jussara A casa onde o prefeito estava teria sido “revirada” e foram vistas manchas de sangue

O prefeito de Davinópolis, Ivanildo Paiva (PRB), foi assassinado na noite de ontem (11). De acordo com postagem no perfil do prefeito no Facebook, Paiva foi vítima de sequestro quando estava em sua chácara no povoado Jussara, no distrito de Davinópolis, interior do Maranhão. Segundo a nota na rede social, o corpo do prefeito foi localizado por volta das 9h...