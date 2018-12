Vida Urbana Preconceito se demonstra de diferentes formas

Desde os primeiros meses de vida, as mães de crianças que nasceram com microcefalia relatam o enfrentamento do preconceito. Em alguns casos, por total falta de informação sobre o que vem a ser a condição cerebral dos recém-nascidos, mas em outros por pura discriminação. A rotina vivenciada, no dia a dia, até mesmo entre os familiares, exige um esforço dos pais não só...