Vida Urbana PRE registra nove acidentes com duas mortes nas rodovias goianas Ciclistas foram atingidos na GO-244, próximo à cidade de São Miguel do Araguaia

A Polícia Rodoviária Estadual registrou nove acidentes de trânsito nas rodovias de ontem para hoje (24). Um deles aconteceu neste domingo (23) à noite e deixou duas pessoas mortas, no quilômetro 182 da GO-244, próximo à cidade de São Miguel do Araguaia. De acordo com a PRE, três ciclistas viajavam pela rodovia quando um carro bateu contra eles. Um hom...