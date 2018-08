Cidades Prazo para postos de combustíveis se cadastrarem em sistema termina nesta quarta Ministério Público e UFG concedem entrevista coletiva nesta terça (7)

Termina nesta quarta-feira (8), o prazo para os postos de combustíveis de cadastrarem no sistema Olho na Bomba, que pretende fazer o monitoramento dos preços de gasolina, etanol e diesel no Estado. O sistema é do Ministério Público de Goiás e da Universidade Federal de Goiás e quem não se cadastrar poderá sofrer sanções previstas pela Lei Estadual nº 19.888/2017. Dados da sem...