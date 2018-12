Cidades Prazo para implantar novas placas do Mercosul em Goiás termina na próxima semana Resolução do Contran foi atualizada após estudos e inclusão de bandeira de Estado e brasão de município foi retirada

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) atualizou a resolução que define o padrão das novas placas do modelo Mercosul e estabeleceu um cronograma para os Estados fazerem a mudança. Para Goiás e outros quatro Estados, o prazo é até o próximo dia 10 de dezembro. Com a atualização, não será mais necessário ter o brasão do município e a bandeira do Estado...