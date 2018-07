Cidades Prazo para confirmar informações do ProUni termina nesta terça (10) O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 16 de julho

Encerra nesta terça-feira (10) o prazo para os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni) do segundo semestre de 2018 comprovarem as informações prestadas no ato de inscrição. A comprovação é feita na instituição de ensino com a apresentação de documentos. A lista dos pré-selecionados foi divulgada no último dia (2...