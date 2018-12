Vida Urbana Prazo de registro para benefício continuado no CadÚnico vai até dia 31 Beneficiários que não renovarem seu registro até a data poderão ter o pagamento suspenso até regularização

Termina em 31 de dezembro o prazo para registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), obrigatório para idosos acima de 65 anos de idade e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Beneficiários que não renovarem seu registro até a data poderão ter o pagamento suspenso até regularização, que poderá s...