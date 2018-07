Cidades Pré-selecionados do Fies têm até sexta-feira (3) para completar inscrição O prazo para complementação começa nesta segunda-feira, 30 de julho de 2018

Os estudantes pré-selecionados para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), do primeiro semestre de 2018, têm de hoje (30) até sexta-feira (3) para fazer a complementação da inscrição. O processo de complementação deve ser feito por meio do acesso à página do Fies na internet. A página do Fies orienta passo a passo o que fazer. Por exemplo, a porcenta...