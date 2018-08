Cidades Postos de saúde abrem no sábado para vacinar contra pólio e sarampo Objetivo é imunizar crianças em cidades que não atingiram a meta

Municípios que ainda não atingiram a meta de vacinar 95% das crianças contra a poliomielite e o sarampo devem abrir os postos de saúde no próximo sábado (1º). A orientação foi divulgada hoje (29) pelo Ministério da Saúde. Cerca de 3,3 milhões de poliomielite e o sarampo ainda não foram imunizadas contra as doenças. A pasta alertou que a organização da mobilização no fim...