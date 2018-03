Poste cai em carro após colisão no anel viário em Aparecida de Goiânia

Um homem bateu o seu GM Celta prata em um poste na manhã deste sábado (3), no anel viário, no Setor Solar das Candeias, em Aparecida de Goiânia. Com o impacto, a estrutura caiu em cima do veículo.

O Corpo de Bombeiros informou que a vítima está consciente e ela mesmo acionou o socorro. O homem foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), com dores no tórax.

Uma equipe da Celg já está no local para fazer a troca do poste. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para orientar o trânsito.