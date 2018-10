Cidades Possibilidade de transferência escolar de crianças preocupa pais em Goiânia Reordenamento promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Goiânia pode resultar em mudança de alunos de Cmeis para escolas. Crianças podem perder ensino integral

A possibilidade de crianças matriculadas em Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) da Rede Municipal de Educação de Goiânia terem de ser transferidos para unidades de pré-escola de meio período no início do próximo ano letivo tem preocupado pais, mães e responsáveis por estes alunos. De acordo com relatos feitos ao POPULAR, a orientação foi recebida nesta semana e ...