Cidades Portaria reduz em 50% volume de captação do Rio Meia Ponte Medida estava prevista pelo plano aprovado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte

Os volumes outorgados ou dispensados por outorga de captação de água do Rio Meia Ponte estão reduzidos pela metade a partir desta sexta-feira (6). A portaria foi publicada, na manhã desta sexta-feira (6), no Diário Oficial do Estado. A medida estava prevista pelo plano aprovado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte e necessária porque no último dia 26 a...