Vida Urbana Portaria do MEC impede faculdade de Mineiros de abrir novas vagas para o curso de Medicina Além da medida, a Faculdade Morgana Potrich (Famp) não pode celebrar novos contratos de Fies, ProUni e Pronatec

Portaria publicada pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior no Diário Oficial da União suspende o ingresso de novos estudantes no curso de Medicina ofertado pela Faculdade Morgana Potrich (Famp), em Mineiros, a 425 km de Goiânia. De acordo com a portaria, a suspensão deverá alcançar toda e qualquer forma de ingresso, seja por vestibular, outros p...