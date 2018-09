Cidades Portaria do MEC dispõe sobre ocupação de vagas remanescentes da seleção do Fies A inscrição dos candidatos às vagas será realizada por meio do Sistema de Seleção do Fies

O Ministério da Educação publicou, na edição desta quarta-feira, 19, do Diário Oficial da União (DOU), Portaria que dispõe sobre a ocupação de vagas remanescentes do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Tratam-se das vagas não ocupadas no decorrer do processo seletivo regular do Fies referente ao segundo semestre de 2018. De acordo com o ...