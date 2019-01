Vida Urbana Portão cai e deixa criança de 3 ano ferida em Formosa Menino sofreu ferimentos no tórax e abdômen e um corte na orelha, informou o Corpo de Bombeiros

Uma criança de três anos ficou ferida após o portão de uma casa cair sobre ela, na noite desta segunda-feira (21), em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF). Segundo o Corpo de Bombeiros, o menino sofreu ferimentos no tórax e abdômen e um corte na orelha. A criança foi socorrida e encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento Infantil do município e não ...