Vida Urbana Porangatu e Rio Verde têm chuva com granizo e ventania neste domingo A virada no tempo foi comemorada por moradores, que tiveram um breve alívio do calor que domina o Estado

Porangatu, no Norte goiano, e Rio Verde, no Sul, tiveram uma tarde de chuva, granizo e vento forte neste domingo (3). A virada no tempo foi comemorada por moradores, que tiveram um breve alívio do calor que domina o Estado. A queda d’água já era aguardada pelos meteorologistas. Para esta segunda (4), a previsão é de mais chuva à tarde e à noite nas duas cidades. A temp...