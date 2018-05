Cidades População quer PM em todos os terminais de Goiânia Usuários aprovam projetos que previnem crimes e tornam processos mais céleres, mas frequentadores de locais sem policiamento reclamam da violência constante

A presença da Polícia Militar (PM) e do Poder Judiciário em terminais de ônibus de Goiânia e Região Metropolitana tem coibido a ação de criminosos e aumentado a sensação de segurança da população. A opinião é quase unânime entre usuários e vendedores desses locais, ouvidos pela reportagem no decorrer das últimas semanas. Porém, em terminais que não recebem ações do tipo, ...