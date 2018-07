Cidades População idosa será maior que a de jovens em 2045 Projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram tendência de envelhecimento em âmbito nacional e estadual

As projeções do total da população do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgadas ontem, mostram uma tendência de envelhecimento em âmbito nacional e estadual. Em Goiás, o total de habitantes acima dos 65 anos deve ultrapassar pela primeira vez o total daqueles que possuem menos de 15 anos, a partir de 2045. Em números absolutos, a população idosa do E...