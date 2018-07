Cidades População esgotará recursos da Terra para o ano em 1º de agosto Dia da Sobrecarga do planeta acontece cada vez mais cedo

No próximo dia 1º de agosto, a população mundial terá consumido todos os recursos naturais - frutas, verduras, carnes, peixes, água, madeira e etc. - disponíveis para 2018 e começará a retirar do planeta mais do que ele pode oferecer. Essa data é chamada de "Earth Overshoot Day", ou, em português, Dia da Sobrecarga da Terra, e é calculada anualmente pela organi...