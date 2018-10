Cidades População conta com serviços de saúde gratuitos neste sábado (20), em Goiânia Evento terá atendimentos de saúde, atividades físicas e apresentações culturais a partir das 9h no Parque Flamboyant

A manhã deste sábado (20), será repleta de atividades de lazer, bem-estar e saúde, através do projeto Geap no Parque, que acontece no Parque Flamboyant, em Goiânia. A programação conta com orientações médicas, odontológicas, nutricionais, dermatológicas, oftalmológicas e cardiológicas sem nenhum custo, voltada para crianças, jovens, adultos e idosos. Entre 9h e 1...